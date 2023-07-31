Артисти прокоментували інформацію про скандальний концерт, а також розповіли, що знають про вокаліста.

Українська співачка Міла Нітіч та відомий актор Дмитро Ступка розповіли про вокаліста Микиту Прилуцького, який учора пропонував зіркам участь у "благодійному" концерті. Артист казав, що за участь у цьому івенті учасники мають платити по 500 доларів (понад 18 тисяч гривень).

З'ясувалося, що творча студія, засновником якої є Прилуцький, у минулому анонсувала майстер-клас від Нітіч. У коментарі для УНІАН співачка зазначила, що дійсно отримувала пропозицію, проте так і не провела урок для дітей.

"В нас не було того майстер-класу. Скажімо так, я цього хлопця бачила двічі у своєму житті... Він попросив мене провести майстер-клас у його школі, для його учнів. Це мало бути на комерційній основі. Я виділила час, ми почали усе обговорювати, а потім він просто зник! Він мене не запрошував, ніяких більше запрошень не було", - розповіла Нітіч.

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Коли співачка почула інформацію про те, що нині Прилуцький пропонував зіркам участь у "благодійному" концерті та казав, що вони мають платити, вона була здивована. Нітіч заявила, що вона б точно не стала на таке погоджуватися.

"Брєд якийсь... Це якась шахрайська схема... Після того, як людина вирішила зробити якийсь майстер-клас, а потім зникла, для мене взагалі питання серйозності цього хлопця (зникло - УНІАН). Він мені взагалі декілька разів щось писав. Це сумнівна для мене людина... Добре, що я не мала з ним справ. Якби він запропонував мені такий концерт, за який я ще й мала заплатити 500 доларів, я б його послала вслід за руським кораблем", - додала співачка.

А Дмитро Ступка підтвердив журналістам УНІАН інформацію про те, що він давав майстер-клас для студії Прилуцького. Втім, актор не бачився з вокалістом та навіть не знає, що це за людина.

"Я його особисто не знаю. Я був у Європі і він запропонував мені провести майстер-клас для дітей, онлайн. Ми його зробили і на цьому усе закінчилося. З ним я особисто не знайомий... Більше ми з ним ніяких справ не мали... Може він якийсь аферист? Чесно кажучи, я його реально не знаю. Вживу ніколи не бачив", - розповів Ступка.

Окрім цього, джерела на умовах анонімності розповіли, що артист є "дитиною з багатої родини". За інформацією інсайдерів, Прилуцький - син дуже забезпеченої людини.

Скандальний "благодійний" концерт - з чого усе почалося

Нещодавно стало відомо, що в артистів вимагають гроші за участь у благодійному концерті. Так, Прилуцький писав співачці та пропонував їй виступити на івенті за 500 доларів. Згодом він заявив, що не є організатором заходу.

Після цього артист почав говорити, що це взагалі було "пранком". Проте Прилуцький вирішив назвати усе "приколом" лише тоді, коли скандал набув розголосу.

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