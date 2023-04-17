Старша дочка актриси мовчить про війну, яку понад рік тому розв'язала в Україні Росія.

Українська актриса Ольга Сумська розповіла про те, чи отримала вона привітання з Великоднем від своєї старшої доньки Антоніни Паперної. Вона мешкає у РФ разом зі своїм чоловіком та дітьми.

В ефірі "Сніданку з 1+1" Сумська розповідала про традиції своєї родини. Актриса поділилася теплими спогадами, розповіла про молодшу доньку. Ведуча Валентина Хамайко спитала, чи привітала Сумську старша дочка - Паперна.

Актриса не стала тікати від питання та чесно відповіла. Паперна їй телефонувала. Сумська та її чоловік розмовляли з донькою та онуками.

"Привітали. Малі нас вітали: "Бабуля зі святом, бабуля-дідуля", - зізналася Сумська.

Судячи з усього, ведуча помітила, що актриса розповіла про це з сумом. Тому Хамайко зауважила, що родичі усе одно мають спілкуватися, адже зв'язок важливо тримати попри усе.

"Як би не складалися обставини, родина залишається родиною, зв'язок потрібно підтримувати. Це надзвичайно важливо", - додала ведуча.

Що відомо про доньку Ольги Сумської

Старша донька актриси вже багато років живе у РФ. Там вона працює та знайшла собі чоловіка - російського актора Володимира Яглича, від нього Паперна народила двох дітей. Після 24 лютого 2022 року донька Сумської нічого не каже про повномасштабну війну.

Через це сама Паперна та її матір отримують чимало критики від українців. Сумська зазначала, що їй важко читати негатив, проте вона не припинить захищати доньку. За словами актриси, Паперна "мовчить не просто так".

Втім, доньку Сумської усе одно продовжують критикувати. Нещодавно вона з'явилася на світському заході у Москві, що висвітлювали росЗМІ. Паперну почали хвалити, що не оцінили в Україні.

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