Співачка опублікувала фото з відпочинку.

Відома співачка Світлана Лобода опублікувала в Instagram нову фотографію з відпочинку.

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На знімку вона позує в оточенні високих пальм. Зірка одягла ультраобтислий чорний комбінезон з поясом, який підкреслив її талію. Цікаво, що комбінезон відкрив одне плече співачки, виділивши її сексуальні ключиці. А доповнила такий образ Лобода чорними босоніжками на високих підборах і масивною сумкою золотистого кольору.

"Ногам немає кінця і краю", "Довгонога дама", "Дуже красиві довгі стрункі ніжки", - написали фанати.

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Автор: Діана Могилєвич