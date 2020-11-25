Відома актриса Світлана Обідіна померла 24 листопада. Вона померла на 46-му році життя.
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Про це повідомляється на сайті Петербурзького театру-фестивалю "Балтійський дім".
У заяві йдеться про те, що зірка померла у вівторок, 24 листопада. Причина смерті поки не повідомляється.
Відомо, що актриса народилася 23 квітня 1975 року в Санкт-Петербурзі. Після університету вона працювала у Веніаміна Фільштинського в Театрі "на Крюковому каналі", в "Балтійському домі" і "Петербурзькому невеликому драматичному театрі" Льва Еренбурга.
Також вона знімалася у відомих серіалах, які підкорили багатьох глядачів - "Вулиці розбитих ліхтарів", "Злочин і кара" і "Мажор".
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