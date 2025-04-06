Артистка не стало сьогодні, 6 квітня.

Пішла з життя відома українська акторка театру та кіно, зірка фільму "За двома зайцями" Таїсія Литвиненко. Серце народної артистки України зупинилося у неділю, 6 квітня. На момент смерті знаменитості було 90 років.

Трагічну новину про відхід жінки у засвіти повідомив її син Назар Стригун. Він опублікував допис на своїй сторінці в Facebook, де оголосив про велику втрату для українського кінематографа. Наразі про причину смерті матері чоловік не говорить.

"Наше сонечко зійшло в неділю і покинуло нас у неділю", – повідомив син легендарної акторки.

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Стригун зазначив, що про час та місце прощання з Литвиненко оголосить пізніше.

Знаменитість народила у 1935 році в селі Погреби Броварського району Київської області. Вона здобула акторську освіту у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

Після цього Литвиненко розпочала свою кар'єру у Львівському Національному академічному українському драматичному театрі імені Марії Заньковецької. В 1988 році вона стала народною артисткою УРСР. Ба більше, її ролі у кіно та театральних виставах увійшли до золотої фондової колекції українського театрального мистецтва.

Таїсія Йосипівна була однією з найяскравіших українських акторок минулого століття. Вона присвятила все своє життя театру, але в кіно її можна було зустріти нечасто. Тому найвидатнішою її роллю залишається перевтілення в Химку у стрічці "За двома зайцями" Віктора Іванова 1961 року.

За час своєї кар'єри артистка отримала чимало престижних нагород, зокрема, орден княгині Ольги трьох ступенів, орден святої Анни, орден Архистратига Михаїла, премію імені Марії Заньковецької та Бориса Романицького. Окрім вищезгаданої культової картини, зірка також знімалася у фільмах "Вавилон XX", "Назар Стодоля", "Григорій Сковорода", "Надзвичайна подія".

Нагадаємо, раніше помер відомий голлівудський актор Вел Кілмер. Причиною смерті знаменитості стала хвороба. Він пішов з життя у 65 років. За час своєї 40-річної кар'єри він знявся у понад 80 кінострічках. Артист прославився завдяки ролям у стрічках "Бетмен назавжди", "Сутичка", "Кращий стрілець", "Справжній геній" та багатьох інших.

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