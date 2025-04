Причиною смерті знаменитості стала хвороба.

Помер відомий американський актор Вел Кілмер, який прославився завдяки ролі Бетмена у супергеройській стрічці Джоеля Шумахера "Бетмен назавжди". Знаменитості не стало у вівторок, 1 квітня.

Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на інформацію від доньки артиста. Кінозірка пішов з життя у 65 років. Смерть Кілмера наступила у Лос-Анджелесі, США, коли поруч з ним перебували рідні та друзі. Його донька Мерседес вказала, що причиною відходу її зіркового батька у засвіти стала пневмонія.

Що відомо про Кілмера

Актор народився у Лос-Анджелесі у 1959 році. Свою акторську кар'єру він розпочав у 1981 році з театру. Дебют артиста у кіно відбувся в пародійній шпигунській стрічці "Цілком таємно!" у 1984 році. Він перевтілився в американського співака. Вже за рік Кілмер знявся у комедії "Справжній геній".

Відео дня

Справжню славу знаменитість отримав у 1990-х. Тоді він став відомим завдяки ролі у фільмі "Надгробок" 1993 року, де ще зіграли Курт Рассел і Білл Пакстон, ролі привида Елвіса у картині "Справжній роман" та експерта з пограбування банків у стрічці "Сутичка" 1995 року з Аль Пачіно і Робертом Де Ніро.

Популярність Велу принесли знімання у "Бетмені назавжди" з Ніколь Кідман 1995 року, де він зіграв головного героя. Ще однією знаковою в його життя роллю було перевтілення у відчайдушного пілота Тома "Айсмена" Казанськогоу фільмі "Найкращий стрілець" 1986 року. У 2022 році актор знову зіграв пілота у сиквелі "Топ Ґан: Меверік". За майже 40 років роботи в Голлівуді він знявся у понад 80 кінострічках.

Варто вказати, що зірка також за життя опублікував дві поетичні книги, зокрема, "My Edens After Burns". Він був номінований на "Греммі" у 2012 році за альбом "The Mark of Zorro". Ще одним цікавим фактом з біографії актора є те, що в нього були стосунки зі співачкою Шер, а з акторкою Джоан Воллі у нього навіть був шлюб, який розпався.

У 2014 році в актора виявили рак горла. Тоді він переніс трахеотомію, хіміо- та променеву терапію. Через це сильно погіршилася вимова артиста, йому було складно говорити. Тривалий час Кілмер приховував від публіки свою хворобу, але у 2017 році підтвердив, що у нього діагностували рак гортані.

Нагадаємо, раніше помер Річард Чемберлен, який знімався у фільмах "Сьоґун" і "Ті, що співають у терні". Американського актора не стало на 91-му році життя. Стало відомо, що яка причина його смерті.

Вас також можуть зацікавити новини: