Співачка захопила мережу / instagram.com/tayanna_reshetnyak
Українська співачка TAYANNA опублікувала в Instagram пікантну фотографію.
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На знімку вона позує абсолютно голою. При цьому інтимних частин тіла вона не показує. Співачка по пояс стоїть в ополонці, а оголені груди прикриває руками.
Варто відзначити, що фанати були здивовані такому знімку, адже TAYANNA дуже рідко публікує відверті знімки.
"Краса", "Моржування?", "Не холодно?", "Фантастична жінка", - написали шанувальники.
Співачка захопила мережу / instagram.com/tayanna_reshetnyak
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