TAYANNA здивувала шанувальників таким знімком.

Українська співачка TAYANNA опублікувала в Instagram пікантну фотографію.

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На знімку вона позує абсолютно голою. При цьому інтимних частин тіла вона не показує. Співачка по пояс стоїть в ополонці, а оголені груди прикриває руками.

Варто відзначити, що фанати були здивовані такому знімку, адже TAYANNA дуже рідко публікує відверті знімки.

"Краса", "Моржування?", "Не холодно?", "Фантастична жінка", - написали шанувальники.

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Автор: Діана Могилєвич