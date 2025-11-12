В український прокат фільм "Сират" вийде 27 листопада 2025 року.

Вийшов український трейлер трилер-драми "Сират" (Sirāt), яку обрали претендентом від Іспанії на "Оскар-2026" в категорії найкращий міжнародний фільм.

Події стрічки розгортаються довкола чоловіка на ім'я Луїс, який разом зі своїм сином та їхнім вірним собакою мандрують марокканською пустелею в пошуках зниклої доньки. Приєднавшись до групи рейверів, що прямують на чергову вечірку в серці Сахари, вони поринають у пекельну подорож крізь нескінченні піски. Невдовзі безжальна пустеля змусить їх переосмислити власне життя.

Головну роль у картині виконав відомий іспанський актор Сержі Лопес ("Брудні принади", "Лабіринт Фавна", "Чоловік, який вбив Дон Кіхота"), володар престижних кінопремій, зокрема Кубка Пазінетті Венеційського міжнародного кінофестивалю, премій Європейської кіноакадемії та французького "Сезар".

Відео дня

Це нова робота багаторазового призера Канн Олівера Лаше ("Мімози", "Вогонь прийде"). Продюсерами картини виступили Педро й Аґустіно Альмодовари – творці оскароносних фільмів "Поговори з нею", "Все про мою матір", а також номінованих на "Оскар" стрічок "Паралельні матері", "Біль та слава" і "Жінки на межі нервового зриву".

Світова прем'єра "Сирату" відбулася на Каннському кінофестивалі, де стрічка здобула Приз журі. Тим часом, 48 кінокритиків, що взяли участь в опитуванні IndieWire, визнали його найкращим фільмом фестивалю.

Також у Каннах відзначили премією за найкращий саундтрек композитора фільму – відомого французького музиканта Kangding Ray, чиї роботи звучали на найбільших фестивалях електронної музики світу, в тому числі в Києві. Отримали свої відзнаки навіть зняті у фільмі собаки Піпа й Люпіта – їх нагородили Ґран-прі журі кінопремії Palm Dog, яка відбулася паралельно з фестивалем.

В Україні першими фільм побачили глядачі фестивалю "Київський тиждень критики".

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 7,1 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 96% схвалення від критиків. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 82 зі 100 балів, що відповідає характеристиці "всезагальне визнання".

Газета The Times назвала картину "оригінальним, вибуховим кіно, яке гідне овацій", а профільне видання Variety написало, що "небагато фільмів зможуть так прикувати до місця, як цей".

Як повідомила пресслужба кінокомпанії "Артхаус Трафік", в український прокат фільм "Сират" вийде 27 листопада 2025 року.

Нагадаємо, Україні в категорії найкращий міжнародний фільм на "Оскар" наступного року представить документальний фільм Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки".

Вас також можуть зацікавити новини: