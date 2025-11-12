Для цього музикант приїжджав до України.

Відомий американський музикант та фронтмен панк-рок гурту Dropkick Murphys Кен Кейсі несподівано заспівав українською, переклавши свою пісню Who'll Stand With Us.

Як виявилося, україномовну версію артист створив під час свого візиту до Києва разом з українськими панк-музикантами. Про це гурт Dropkick Murphys розповів в Instagram, присвятивши пісню українським ветеранам:

"У День ветеранів, ми вшановуємо американських ветеранів, а також солдатів на передовій в іншій країні, Україні, які продовжують боротися і продовжують жити! У травні 2025 року Кен Кейсі був частиною команди, яка доставила гуманітарну допомогу в Україну. Перебуваючи в Києві, він приєднався до своїх друзів з українського панк-гурту O'Hamsters. Разом вони записали спеціальну версію пісні Dropkick Murphys Who'll Stand With Us".

За словами учасників Dropkick Murphys, пісня Who'll Stand With Us (Хто підтримає нас) отримала глибший сенс, коли зазвучала українською мовою.

Who'll Stand With Us - Dropkick Murphys & O'Hamsters

Кен Кейсі не лише повністю заспівав свою пісню українською, але й включив до кліпу кадри з українськими військовими. Нова робота Dropkick Murphys вже розлетілася мережею, отримавши багато схвальних відгуків.

До слова, нещодавно інша відома співачка Rosalia також заспівала українською мовою у новій пісні.

