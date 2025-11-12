Виробництво фільму вже розпочате.

Популярна пригодницька франшиза "Джуманджі" повернеться на екрани. У США вже стартувало виробництво третьої та завершальної частини серії фільмів.

Про це повідомив виконавець головної ролі Двейн "Скеля" Джонсон в Instagram. Зокрема, актор зазначив, що вже відбулося читання сценарію в Лос-Анджелесі, де вони зустрілися усією командою.

"Офіційно розпочато виробництво фільму "Джуманджі" на нашому читанні сценарію в Лос-Анджелесі, де ми також будемо знімати. Чудово, що вся команда знову зібралася разом, у нас аж щелепи боліли від сміху. Ми всі говорили про те, як сумували за такою радістю і веселощами", - написав він.

Також Джонсон поділився кадрами з офіційної зустрічі, де можна помітити й інших акторів франшизи - Джека Блека, Кевіна Гарта та Карен Ґіллан, які, очевидно, з'являться в третій частині.

На одному з кадрів можна помітити символ гри "Джуманджі" у руках Двейна. Він пояснив, що, залучивши ці кубики до фіналу, він хоче віддати данину оригінальному фільму 1995 року за участю покійного Робіна Вільямса.

"Значення кубиків на останньому зображенні - це невелика великодка, яку мій персонаж, доктор Смолдер Брейвстоун, носить на ланцюжку в нашому останньому фільмі. Це кубик з оригінального фільму "Джуманджі" 1995 року і також спосіб віддати данину поваги, любові та шани великому Робіну Вільямсу.

"Скеля" наголосив, що третя частина стане фіналом "Джуманджі" та натякнув, що прем'єра фільму запланована на Різдво 2026 року.

