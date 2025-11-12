Актора неочікувано підтримала колишня дружина.

Відомий український актор Андрій Федінчик, який після початку повномасштабного вторгнення служив в ЗСУ, вийшов на зв'язок та показав, як відновлюється після складної операції на спині.

У своєму блозі в Instagram актор розповів, як проходить його реабілітація. Як виявилося, Федінчик обрав інноваційний вид тренувань, що використовує електроміостимуляцію (EMS) для скорочення м’язів за допомогою безпечних електричних імпульсів. Звичайні тренування у тренажерному залі чоловіку протипоказані.

Наразі актор повернувся у рідний Житомир. З відновленням йому допомагають спеціалісти, які слідкують за правильним виконанням вправ. З кадрів, які поширив Андрій, можна помітити, наскільки важко йому даються навіть, на перший погляд, звичайні вправи.

Відео дня

"Виглядає просто, але як це важко", - сказав актор.

Що цікаво, у коментарях під дописом Федінчика з'явилася його колишня дружина, акторка Наталка Денисенко. Попри чутки про конфлікти та зради, Наталка підтримала свого екса та поаплодувала йому за силу волі.

Нагадаємо, що Андрій Федінчик за станом здоров'я звільнився з армії. В цей же період актор розлучився з Денисенко. Він поділився, як ці події вплинули на його внутрішній стан.

Вас також можуть зацікавити новини: