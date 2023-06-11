Співак публікував фото з Каменських і розповідав, чим займається в Україні, а потім "зніс" свій допис.

Співак і продюсер Потап (Олексій Потапенко) розповів про життя в Києві. Нещодавно він повідомляв, що знову повернувся в Україну.

Артист розмістив в Instagram фото з Настею Каменських. Він розповів, як проводить час зі своєю дружиною. Крім цього, у своєму дописі Потап скаржився на обстріли і тривоги в Києві.

"Як будь-яка закохана пара, ми щасливі мати можливість приділяти час і увагу тільки один одному. Коли ми разом, то весь час проводимо разом. Готуємо їжу, валяємося під ковдрою, обіймаємося. А вночі втрачаємо нервові клітини від ракетних обстрілів і тривог", - писав артист.

Відео дня

Однак незабаром співак чомусь "зніс" свій допис. Потап видалив фото і текст, в якому говорив про життя в столиці.

Проте скріншоти публікації Потапа залишилися в мережі. Ними ділилися фан-пабліки та ЗМІ. Чому артист раптово "передумав" і все видалив - залишається загадкою.

Де зараз Потап

Під час повномасштабної війни Потап якийсь час перебував за кордоном. Однак він приїжджав в Україну і займався благодійністю. За кордоном артист давав концерти і збирав гроші на допомогу нашій країні.

Нещодавно ж стало відомо, що Потап знову повернувся в Україну. Він показався у Києві. Декілька днів тому артист розповідав в Isntagram, що зустрівся з жінкою з Гостомеля, якій він допоміг відновлювати будинок після обстрілів.

Вас також можуть зацікавити новини: