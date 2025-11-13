Єгор Кір'янов показав їхнє листування.

Колишній піар-менеджер українського рок-гурту The Hardkiss Єгор Кір'янов оголосив, що може судитися з його солісткою Юлією Саніною.

Ввечері у четвер, 13 листопада, він опублікував у своєму Instagram-акаунті скриншот листування в одному з месенджерів. Контакт, підписаний як Юлія Саніна, звинувачує Кір'янова в тому, що він "кинув усе посеред роботи" та "наробив купу х**і", тож розбиратися вони будуть у суді.

У відповідь піарник пише, що чекає на запрошення до суду та робить "розсилку по партнерах". На це Саніна поперджає, що блокує його акаунт, бо не має часу на переписки. "Контакт адвокатів у тебе є, якщо що", - додає співачка.

Кір'янов повідомив підписникам, що шукає адвокатів, оскільки Саніна йому "пи**ць" як погрожує":

"Юлія Саніна/Бебко/Головань, до зустрічі в суді".

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення гурт The Hardkiss не дає концертів в Україні. Наприкінці січня Кір'янов оголосив, що більше не працює з музикантами, подякувавши всім за історію, яка тривала понад 12 років.

