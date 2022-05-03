Зірка соцмереж зазначив, що припинив спілкування з усіма колегами з РФ після 24 лютого.

Популярний український ТікТок-блогер Олег Машуковський розповів, що в Росії до наших блогерів завжди ставилися гордовито. Таку думку він озвучив в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях". Після вторгнення РФ в Україну 24 лютого він обірвав контакти з усіма знайомими росіянами.

"Ні, взагалі ні з ким (не спілкуюся, - ред.). У мене була єдина хороша подруга там. Вона з України, Ліана. Вона переїхала до Москви в Дрімтім і донині мовчить. Я публічно заявив, що з цією людиною я більше не спілкуюся, я її не знаю. Ну комусь просто, можливо, важливіше контракти, гроші та інше", - поділився Олег Машуковський.

За його словами, припинення будь-яких культурних відносин з РФ - на краще, адже там на наших блогерів завжди дивилися зверхньо.

"До нас якось завжди ставилися, знаєш ... зверхньо, так. Типу ми в Москві ми такі всі популярні, круті, класні, заробляємо мільйони, а ви – ну прикольно, клас, розвивайтеся. Ось таке ставлення. Я це відчував завжди на собі",-резюмував ТікТок-блогер.

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