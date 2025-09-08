Справу відкрили через його виступи у Криму.

Україна оголосила в розшук російського репера і продюсера Тіматі, який активно підтримує Путіна та розв'язану проти українців війну.

Картка з його даними є на сайті Міністерства внутрішніх справ України. Згідно з нею, Юнусов Тімур Ельдарович переховується від органів досудового розслідування. Нагадаємо, що справу відкрито через його виступи на території окупованого Криму.

Йдеться про частину 2 статті 332 Кримінального кодексу України (Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, вчинені повторно). Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Як Тіматі підтримує війну

Російський репер відомий своєю відверто проросійською позицією та підтримкою кремлівського правителя Путіна. Він неодноразово називався другом очільника Чечні Рамзана Кадирова, брав участь у виборчих кампаніях та виступав як довірена особа Путіна.

Тіматі активно підтримує кремлівську пропаганду, виправдовує анексію Криму та агресію проти України, називаючи війну "вимушеним заходом". У своїх соцмережах він заявляв, що готовий піти воювати, якщо цього потребуватиме ситуація.

Влітку Служба безпеки України заочно повідомила Юнусову про підозру. Слідство встановило, що репер неодноразово незаконно відвідував окупований Крим для проведення концертів - щонайменше сім разів, тим самим порушуючи порядок в’їзду та виїзду з тимчасово окупованої території.

Крім того, слідство враховує його участь у пропагандистських заходах, підтримку анексії Криму та сприяння легітимізації режиму Путіна.

