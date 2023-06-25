Система всиновлення складна, є дуже багато правил.

Ведучий Тимур Мірошниченко, який всиновлює хлопчика з дитбудинку, описав увесь процес пошуку дитини. Це рішення було виваженим, зазначив він.

Мірошниченко та його дружина Інна пройшли 10-тижневий курс для всиновлювачів. Після цього психологи сказали, яку дитину вони мають шукати. Зіркова пара стала на облік у своєму районі.

"Ми коли прийшли до нашої служби, нам показали анкети дітей, які є на обліку у Дніпровському районі. І жодна дитина, яка є на обліку і має статус на всиновлення, не підходить нам за критеріями, що нам прописали у висновку. Після батьківських курсів вам прописують: скільки дітей та якої статі ви можете всиновити... Психологи, які на курсах всиновлювачів, а вони тривають 10 тижнів, прописують. Ми можемо всиновити одну дитину, хоча ми хотіли двох, віком від одного до чотирьох років. Все, інших дітей нам не показують, ми не маємо право навіть бачити анкети цих дітей", - розповів ведучий в ефірі "Сніданку".

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Проте дружина Мірошниченка не захотіла роками чекати на шанс всиновити дитину. Вона почала шукати та телефонувати у служби по всіх областях України.

"Інна - суперпробивна! У перший же день, коли ми отримали сертифікат та статус кандидатів, вона телефонувала абсолютно в усі області, в усі райони нашої країни. І найстрашніше, що вона чула - дітей немає. Коли 20 тисяч дітей знаходяться по закладах по всій країні, тобі кажуть, що їх немає", - зазначив ведучий.

На цьому дружина артиста не зупинилася. Вона почала передивлятися анкети дітей на сайті Мінсоцполітики. Там розміщено інформацію про тих малюків, які мають відповідний статус. Проте анкети можуть бути неактуальними. Тому дружина Мірошниченка постійно "моніторила" сайт. Коли вона побачила анкету хлопчика, одразу зателефонувала. А коли почула, що анкета актуальна - вже за п'ять хвилин ведучий та його кохана сиділи у машині та їхали до Житомира.

Мірошниченки познайомилися з хлопчиком, проте перед цим їм довелося пройти через усі етапи: вони спілкувалися з лікарем, юристом, ознайомилися з усіма правилами. Коли ведучий пригадує про першу зустріч з сином, він ледь стримує емоції. Їм було неважливо, що у хлопчика чимало діагнозів. Вони дуже чекали на зустріч із ним.

Нагадаємо, Мірошниченки вже знають, коли зможуть забрати сина додому. Нещодавно відбувся суд, а нині їм потрібно чекати місяць.

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