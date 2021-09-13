Місту доведеться заплатити за привітання від зірки доволі велику суму.

25 вересня Тіна Кароль виступить на Дні міста в Мелітополі, у Запорізькій області. Вже стало відомо, скільки коштуватиме концерт співачки. Як виявилося, Кароль оцінює свій виступ доволі високо.

Інформацію про вартість концерту Тіни Кароль розмістили на сайті електронної закупівлі Prozorro.

Так, співачка буде хедлайнером святкового концерту до Дня Мелітополя. Кароль вийде на сцену міста 25 вересня. Виступ зірки обійдеться місту майже в 400 тисяч гривень.

На сайті можна побачити, що вартість концерту вже затвердили. За виступ та привітання від Тіни Кароль місту буде потрібно заплатити 388 тисяч гривень. Така ціна, на перший погляд, здається доволі високою. Проте якщо порівняти вартість новорічного корпоративу з виступом зірки, стає зрозуміло, що для Мелітополя співачка обрала доволі демократичну ціну свого концерту.

Ще у 2019 році, як повідомляло видання "Правда", Кароль брала за годину свого виступу на Новорічні свята 20 тисяч євро - приблизно 600 тисяч гривень.

Проте інші співаки усе одно оцінюють свої концерти трохи дешевше. Раніше УНІАН вже повідомляв, скільки отримала Джамала за свій виступ на "Кримській платформі".

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Автор: Поліна Кузенко