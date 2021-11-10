Співачка проговорилася про те, що хоче другу дитину.

Українська співачка Тіна Кароль заінтригувала фанатів натяком на вагітність. Під час інтерв'ю в Казахстані вона відповіла на питання про улюблене ім'я і дала зрозуміти, що хоче дочку.

Співачка відвідала Казахстан в рамках промо-підтримки свого нового альбому"подвійний рай". Там вона дала інтерв'ю на "RadioCity Almaty" і ошелешила шанувальників зізнанням про те, що вона планує стати матір'ю вдруге.

Кароль запитали про те, яке жіноче ім'я вона вважає своїм улюбленим. Виявилося, співачка буде найбільше любити ім'я своєї майбутньої дочки. Однак як саме вона її назве і коли артистка планує появу другої дитини - зірка не розповіла.

"Ім'я прийде до мене саме, всьому свій час", - заявила Кароль.

У Казахстані співачка не тільки давала інтерв'ю. Там вона зустрілася з фанатами, прогулялася по місцевому ринку і навіть побалувала себе солодощами. Тепер Кароль відправляється в Білорусь, де вона також планує презентувати новий альбом і провести зустрічі з фанатами.

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Автор: Поліна Кузенко