Минуло вже 10 років, а деякі досі не можуть забути те, що Тоня почала відносини з одруженим чоловіком.

Співачка Антоніна Матвієнко - відома і обговорювана. Тому кожен її пост в Instagram набирає величезну кількість коментарів, але не завжди втішних. Артистка, яка раніше отримала орден "За розвиток України", вирішила відповісти на коментарі деяких хейтерів.

Матвієнко відреагувала на неприємні слова своїх підписників у програмі ЖВЛ.

Один з ненависників написав, що Антоніна вокально "недотягує" до професійного виконання, і припустив, що за неї співає її мама Ніна Митрофанівна. У відповідь на це Матвієнко запропонувала прийти до неї на концерт і послухати спів Наживо.

"Притягнули Тоньку за вуха до участі в "Голосі країни". Аж з другого заходу", - написав один з хейтерів.

"Слухайте, напевно, якби тягнули, то, напевно, вуха б вже відірвали", - відповіла дочка Ніни Матвієнко.

Також незадоволені коментатори пишуть, що співачці нібито не цікава музика, і вона розглядає це лише як спосіб заробітку.

"Я не думаю, що мої пісні так багато заробітку приносять. Але якщо вам нецікаво, То навіщо мене взаг алі слухати? Слухайте щось інше", - сказала співачка.

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Крім того, на адресу артистки ллються звинувачення в тому, що вона нібито намагається копіювати голос своєї матері Ніни Матвієнко. Антоніна ж запевняє-нічого копіювати не намагається, у неї вокал такий від природи.

"Я пробувала по-іншому співати. Все одно кажуть, що схожа. Ну, і, взагалі, я їй рідна дочка. На мене і мої дочки схожі по голосу", - розповіла дружина Арсена Мірзояна.

Нагадаємо, Антоніна Матвієнко в 17-річному віці вперше стала мамою. Її обранець був на сім років її старший. Артистка шалено боялася реакції мами, проте вона, на її подив, відреагувала радісно.

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