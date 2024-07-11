Актору на момент смерті було 46 років.

Відомий американський актор, зірка комедійного серіалу "Альф" Бенджі Грегорі пішов з життя. Знаменитість помер ще місяць тому, але про його смерть стало відомо лише зараз.

Як пише видання TMZ, сестра актора Ребекка Грегорі поділилася подробицями трагічної події. За її словами, 13 червня в місті Пеорія, в штаті Аризона, США, у власному автомобілі виявили тіло Бенджі без жодних ознак життя. Машину знайшли на стоянці банку, куди зірка приїздив у справах 12 червня.

Наразі причини смерті актора невідомі, але родина знаменитості припускає, що вона насупила внаслідок теплового удару. Видання People зазначає, що того дня температура в місті сягнула позначки в 42 градуси за Цельсієм. На момент смерті Грегорі було 46 років.

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Ребекка розповіла, що тривалий час її брат страждав на депресію, біполярний розлад особистості та розлад сну. Через актор не міг спати по декілька днів. Вона думає, що через виснаження та постійне безсоння, чоловік міг просто заснути в авто у спеку, що призвело до смерті.

Ба більше, поруч з тілом Грегорі виявили мертвим його домашнього улюбленця – собаку Ханса. Він був справжнім другом актора. У Instagram Бенджі чимало спільних кадрів з псом.

До слова, справжню популярність Грегорі здобув завдяки зйомкам у серіалі "Альф". Він зіграв роль хлопчика Браяна. Після цього юний Бенджі знявся у ще декількох проєктах, але згодом вирішив піти з кіноіндустрії. Своє життя він присвятив аерографії. Знаменитість служив у американських військово-повітряних силах. Свою службу він завершив у 2005 році за станом здоров'я.

Нагадаємо, раніше ми писали, що помер продюсер фільмів "Титанік" та "Аватар" Джон Ландау.

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