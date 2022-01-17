За словами Анни, бачити актрису в її нинішньому стані дуже боляче.

Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк розповіла про стан своєї онкохворої матері. Виявилося, ситуація не сильно поліпшується.

Відвертим зізнанням Анна Заворотнюк поділилася на своїй сторінці в Instagram. Фанати часто задають дочці актриси питання про стан зірки серіалу "Моя прекрасна няня", але найчастіше вони залишаються без відповіді. Цього разу Анна зробила виняток.

Так, шанувальники запитали, чи покращився стан Заворотнюк. Її дочка розповіла, що вона і її сім'я намагається триматися, але бачити матір в такому стані їй складно.

"Дивлячись з чим порівнювати, тримаємося як можемо, вона воїн, але хвороба дійсно страшна, розбиває серце бачити її такою", - написала Ганна Заворотнюк.

Своїми словами дочка актриси могла натякнути на те, що чутки про зовнішній вигляд Заворотнюк, яка нібито втратила волосся і пересувається на інвалідному візку, можуть виявитися правдивими.

Хвороба Анастасії Заворотнюк: що відомо

На початку осені 2019 року ЗМІ повідомили про те, що Анастасія Заворотнюк серйозно хвора і потрапила до лікарні. Після цього її чоловік Петро Чернишов утримувався від виступів. Сама актриса "пропала" з соцмереж.

У травні 2020 року в Росії вперше офіційно озвучили діагноз Заворотнюк - гліобластома.

Влітку 2021 року друг Заворотнюк розкрив правду про її стан і розповів, що у неї немає волосся і вона пересувається на колясці. А нещодавно стало відомо, що дочка онкохворої Заворотнюк скасувала весілля з-за її хвороби.

У грудні 2021 року стало відомо, що дочка онкохворої Заворотнюк поскаржилася на "болісні" проблеми зі здоров'ям.