Хвороба матері серйозно відбилася на Анні Заворотнюк.

Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк поскаржилася на "болісні" проблеми зі здоров'ям. 25-річна Анна Заворотнюк так сильно переживала через онкохвору маму, що у неї самої розвинулася недуга.

За словами дочки актриси й зірки серіалу "Моя прекрасна няня", вона опинилася в "чорній дірі" через хворобу матері. Відвертим зізнанням дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Виявилося, дочка Заворотнюк зіткнулася з сильною депресією. Дівчині довелося шукати психолога, який допоможе їй вибратися з "чорної діри" переживань. Вона зізнається, що до кінця свого життя буде вдячна фахівцеві, який зумів позбавити її від цієї хвороби.

Також Анна Заворотнюк зазначила, що багато людей просто не можуть дозволити собі лікування від депресії, бо терапія коштує дуже дорого. За словами дочки онкохворої актриси, терапія є головним кроком до одужання, а не ліки, як думає більшість.

Читайте такожЗірка серіалу "Моя прекрасна няня" у вкрай важкому стані, не справляється"Не уявляю навіть, наскільки ж сильні ті люди, що змогли впоратися з цією жахливою, болісною і кошмарною хворобою самі. А тим, хто все ще на шляху одужання, я від щирого серця бажаю сил і терпіння. В кінцевому підсумку ви обов'язково переможете", - написала вона.

У коментарях користувачі подякували доньці Заворотнюк за її чесність і сміливість, адже не кожна людина може зізнатися в проблемах зі здоров'ям, а тим більше з психікою. Фани також написали, що вже давно не чули нічого нового про стан актриси. Тому їм дуже хочеться вірити в те, що з нею все добре.

Хвороба Анастасії Заворотнюк: що відомо

На початку осені 2019 року ЗМІ повідомили про те, що Анастасія Заворотнюк серйозно хвора і потрапила до лікарні. Після цього її чоловік Петро Чернишов утримувався від виступів. Сама актриса "пропала" з соцмереж.

У травні 2020 року в Росії вперше офіційно озвучили діагноз Заворотнюк - гліобластома.

Влітку 2021 року друг Заворотнюк розкрив правду про її стан і розповів, що у неї немає волосся і вона пересувається на колясці. А нещодавно стало відомо, що дочка онкохворої Заворотнюк скасувала весілля з-за її хвороби.

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Автор: Віолетта Орлова