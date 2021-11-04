Лілія Багірова вже написала заяву в поліцію.

Український блогер Лілія Багірова розповіла, що до неї в будинок проникли злодії і вкрали велику суму грошей. За словами дівчини, в цей момент вона перебувала вдома.

"Хлопці, у вашій схемі була одна проблема - ви рано зняли балаклави. Адже камери є по всьому району, і навіть місту. І у мене є всі записи, але виставляти зможу з дозволу слідчого. Та й так тупо скрізь залишити відбитки. І ще де в чому протупили. Ну хлопці, ну дуже тупо. І навіть слід не заплутати. Але зараз не про це", - написала Лілія у своєму інста-блозі.

Також дівчина порадила грабіжникам повернути їй гроші будь-яким зручним способом. Крім того, Лілія подякувала зловмисникам, що залишили її живою: "Ще один день народження у мене буде".

"Також хочу зазначити, що після роботи опер групи є логічний висновок, що подія була спланована і за наведенням. Потрібна була я або гроші - питання відкрите. Але гроші винесли, а мене залишили живою. Подробиці приголомшливі. Але я поки утримаюся. Про збіги думайте самі. Вирішуйте самі. А мені потрібно випити чогось міцнішого і заробити заново всі свої заощадження. І шкода витраченого цілого дня на все це. Життя дуже цікава штука. А я, мабуть, дуже сильна, раз так багато і таких масштабних негараздів в моєму житті. Один в полі воїн - це про мене", - додала Багірова.

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Лілія Багірова - український блогер, яка веде свій YouTube-канал. Дівчина піднімає соціально важливі теми - домашнє насильство, вакцинація, жіноче щастя та інше.

Відомо, що вона перебувала у стосунках з екс-учасником групи "Гриби" Kyivstoner. У 2019 році артист освідчився дівчині, але весілля так і не відбулося. Зараз у нього інша наречена, яка ось-ось народить йому первістка.

Нагадаємо, раніше репер Kyivstoner вляпався у скандал з росіянами.

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Автор: Діана Могилєвич