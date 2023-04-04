Скорсоне розповіла, що пожежа сталася пізно ввечері.

Канадська актриса Катерина Скорсоне розповіла, що кілька місяців тому згорів її будинок, в якому вона жила з трьома дітьми і домашніми вихованцями.

Коли знаменитість побачила вогонь, відразу ж кинулася рятувати своїх дочок, одна з яких страждає синдромом Дауна. На щастя, їм вдалося вибратися з дому і залишитися в живих.

Скорсоне не розповіла, через що сталося загоряння, проте уточнила, що година була пізня, вони вже лягали спати.

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"Коли я готувала дітей до сну і закінчувала їхнє купання, дим почав просочуватися крізь щілину навколо ванни. Коли я виглянула в коридор, хмара густого чорного диму вже утворилася і заповнювала будинок. Один факт про пожежі - вони відбуваються швидко. У мене було близько двох хвилин, щоб вивести своїх трьох дітей з дому, і ми вийшли з дому, не одягнувши нічого, крім взуття. Але ми вибралися. І за це я безмежно вдячна", – написала актриса в Instagram.

Однак тварини Скорсоне загинули під час пожежі. З цією втратою сімейство досі не може змиритися. При цьому знаменитість подякувала всім небайдужим, які надсилали їм одяг, книги для дітей та інші речі.

Чим відома Катерина Скорсоне

Скорсоне найбільш відома за ролями Амелії Шеперд, сестри Дерека Шеперда, в серіалах "Приватна практика" і "Анатомія пристрасті", а також Аліси Хемілтон в міні-серіалі "Аліса в Країні чудес".

Нагадаємо, 1 квітня помер відомий український актор Олександр Гетманський.

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