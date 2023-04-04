Скорсоне витягла з дому своїх дітей / instagram.com/caterinascorsone

Канадська актриса Катерина Скорсоне розповіла, що кілька місяців тому згорів її будинок, в якому вона жила з трьома дітьми і домашніми вихованцями. 

Коли знаменитість побачила вогонь, відразу ж кинулася рятувати своїх дочок, одна з яких страждає синдромом Дауна. На щастя, їм вдалося вибратися з дому і залишитися в живих.

Скорсоне не розповіла, через що сталося загоряння, проте уточнила, що година була пізня, вони вже лягали спати.

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Скорсоне з дітьми / instagram.com/caterinascorsone

"Коли я готувала дітей до сну і закінчувала їхнє купання, дим почав просочуватися крізь щілину навколо ванни. Коли я виглянула в коридор, хмара густого чорного диму вже утворилася і заповнювала будинок. Один факт про пожежі - вони відбуваються швидко. У мене було близько двох хвилин, щоб вивести своїх трьох дітей з дому, і ми вийшли з дому, не одягнувши нічого, крім взуття. Але ми вибралися. І за це я безмежно вдячна", – написала актриса в Instagram.

Однак тварини Скорсоне загинули під час пожежі. З цією втратою сімейство досі не може змиритися. При цьому знаменитість подякувала всім небайдужим, які надсилали їм одяг, книги для дітей та інші речі.

Фото згорілого будинку Скорсоне / instagram.com/caterinascorsone

Чим відома Катерина Скорсоне

Скорсоне найбільш відома за ролями Амелії Шеперд, сестри Дерека Шеперда, в серіалах "Приватна практика" і "Анатомія пристрасті", а також Аліси Хемілтон в міні-серіалі "Аліса в Країні чудес".

Нагадаємо, 1 квітня помер відомий український актор Олександр Гетманський.

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