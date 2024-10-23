Відповідне рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд України.

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення на користь держави активів, що належать співачці-зрадниці Таїсії Повалій, яка підтримує путінський режим та війну в Україні. В путіністки конфіскували майно в Україні, авто та права на пісні.

На сайті ВАКС вказано, що проти артистки застосували санкцію, що передбачена ст. 4 Закону України "Про санкції". Відтак, у зрадниці конфіскували на користь держави її рухоме та нерухоме майно. Йдеться про авто марки BMW, 7 земельних ділянок у Київській області, житловий будинок та домоволодіння.

Також Повалій позбавили прав до 9 її пісень, а саме "Обниму тебя", "Любить, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Назавжди", "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше чем близко", "Я лечу в даль с тобой синюю", "Доброе утро".

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Крім того, було конфісковано 4 пристрої для відстрілу набоїв. Сама зрадниця поки що не коментувала рішення суду.

Варто вказати, що у 2022 році на Повалій наклали санкції через її проросійську діяльність та висловлювання. Цього року СБУ заочно оголосила їй підозру за трьома статтями.

За рік до цього Повалій, яка вже 10 років живе в країні-агресорці, офіційно стала громадянкою РФ. Вона регулярно висловлюється щодо війни та бере участь у пропагандистських концертах.

Нагадаємо, раніше Повалій назвала війну в Україні просто "сваркою" та розмріялася про дружбу з українцями. Зрадниця несподівано вирішила заспівати українською.

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