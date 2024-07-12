Співачка звернулася по допомогу до підписників.

Фіналіст проєкту "Голос країни-12" Давид Маскіса, який був учасником команди співачки Наді Дорофєєвої, отримав серйозне поранення на фронті. Музиканту потрібна термінова операція.

Сумну звістку повідомив артист Євген Пугачов, а пізніше Дорофєєва опублікувала у своєму Instagram, що її підопічний травмувався. За даними Пугачова, Маскіса отримав осколкове поранення у спину під час виконання бойового завдання на фронті.

Наразі захисник України майже не може самостійно пересуватися і йому потрібна операція вартістю 350 тисяч гривень. Колеги музиканта, зокрема і наставниця Надія, звернулися по допомогу до українців. Вони закликають фінансово допомогти Давиду.

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"Під час несення служби Давид дістав осколкове поранення в спину, яке згодом дало сильне ускладнення. Наразі Давид пройшов перший етап екстренної стабілізації свого стану, ускладнено пересувається та готується до дороговартісної операції та подальшої реабілітації", – зазначив Євген.

Що відомо про Давида Маскісу

До повномасштабного вторгнення артист працював інженером-механіком у Німеччині. Після 24 лютого 2022 року Давид не захотів залишатися за кордоном і повернувся на батьківщину. З перших днів нападу РФ на Україну Маскіса служить в ЗСУ.

Справжню популярність йому принесла участь в шоу "Голос країни". Співак дійшов до фіналу у команді Наді Дорофєєвої. Він підкорив українців виконанням пісні "Чути гімн".

Нагадаємо, раніше український письменник-воїн Станіслав Асєєв отримав серйозне поранення на фронті.

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