Якщо порушення вчинено вперше, штраф складатиме від 3400 до 8500 грн, а за повторне порушення протягом року – від 8500 до 11900 грн.

Сьогодні, 16 липня, набирає чинності норма "мовного закону", згідно з чим за його порушення уповноважений із захисту державної мови відтепер зможе накладати штраф на посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, керівників та працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, інших фізичних осіб.

Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь під час інформаційного марафону.

Він зазначив, що накладення штрафів буде відбуватися після того, як відповідні особи не усунуть порушення.

"Одна з санкцій - вимога усунути порушення. Відповідно до змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення є така функція і можливість як накладення попередження. І тільки тоді, коли попередження і вимога усунути правопорушення не будуть реалізовані, тільки тоді ми будемо говорити, що буде складатися представником уповноваженого протокол, вручатися порушнику і накладатися штраф. Це процедура не в один день і, сподіваюся, що таких порушників буде катастрофічно мало", - сказав Кремінь.

За його словами, фіксувати порушення будуть представники уповноваженого із захисту державної мови, для чого буде достатньо аудіо та відеопідтверджень. Сплачувати штрафи будуть до місцевих бюджетів, а відповідати за їхнє стягнення будуть органи виконавчої служби Міністерства юстиції.

За результатами складеного протоколу про адміністративне правопорушення можливе рішення про стягнення у вигляді попередження або штрафу від 3400 до 8500 грн, якщо порушення вчинено вперше, а штраф за повторне протягом року порушення – від 8500 до 11900 грн.

Довідка УНІАН. 16 липня 2022 року набирає чинності низка нових норм закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Його Верховна Рада ухвалила у квітні 2019 року, а набрав чинності він три роки тому - 16 липня 2019 року.

Переважна більшість сфер зобов’язана послуговуватися українською. Зокрема, державна мова обов'язкова в рекламі, медицині та на транспорті, у діловодстві, документообігу та звітності, освіті та науці, технічній та проектній документації, обслуговуванні, культурі тощо.

Частини 2 та 6 статті 27 закону, що починають діяти з 16 липня 2022 року, регламентують використання української мови в інтернеті та в інтерфейсах комп'ютерних програм товарів.

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