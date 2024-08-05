Руслан Панчук показався у військовій формі.

Український дизайнер Руслан Панчук став на захист країни. Про рішення поповнити лави ЗСУ майстер вишивки повідомив у своєму Instagram.

У фотоблогу модельєр опублікував світлину у військовій формі. Однак знімок він ніяк не підписав. Водночас у коментарях українські знаменитості відреагували на рішення Руслана та почали писати слова підтримки для нього. Йдеться про Ельвіру Гасанову, Джамалу, Наталію Каменську.

"Руслане, бережіть себе! Ваші золоті руки – це гордість України! Я вами захоплююсь!" – зазначила одна з шанувальниць майстра.

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До слова, Панчук здобув свою популярність після перемоги Джамали на "Євробаченні-2016". Саме він створив для співачки вишивки на її сценічному костюмі. Майстер також встиг попрацювати з відомими дизайнерами Іваном Фроловим, Артемом Климчуком, Лілією Літковською, Олесею Кононовою.

Ба більше, він є автором вишивки на сорочці ручної роботи Першої леді України Олени Зеленської. В ній дружина президента з'явилася на Дні Незалежності у 2023 році.

Нагадаємо, раніше відомий музикант поповнив лави ЗСУ та пояснив, чому відмовився служити в "Культурному десанті".

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