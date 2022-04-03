Режисер зазначив, що у його російських колег давно заклеєний рот.

Український режисер Олег Боднарчук, який раніше розкритикував опальну Ані Лорак за мовчання про війну в Україні, висловився про своїх російських колег.

За його словами, у багатьох його російських колег вже давно "заклеєний рот", тому вони мовчать про війну в Україні.

"Це більше схоже на Північну Корею. У них вже давно заклеєні роти. У них є традиція: чим ближче ти до влади, тим довший у тебе язик для того, щоб цій владі підлизувати всі місця", – сказав Боднарчук в інтерв'ю DOROTYE.

Хто такий Олег Боднарчук

Він - український режисер і продюсер, відомий по роботі з Філіпом Кіркоровим, Аллою Пугачовою, ALEKSEEV, LOBODA, Ані Лорак та іншими.

З 2015 року він продюсує співака Alekseev. Також Боднарчук є креативним продюсером фільму "Сила любові і голосу" про співачку Тіну Кароль.

Нагадаємо, раніше український артист Макс Барських закликав повністю ігнорувати росіян.

"Не вступайте з ними в листування, просто ігноруйте рашистських ботів. У них в голові овочеве рагу і всі їхні вигадки недостойні уваги українців. Немає сенсу з ними вступати в дискусію. Росіяни - безпорадні", - сказав співак.

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