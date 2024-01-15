Бізнесмен негативно висловився про життя з екс-дружиною.

Турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу нещодавно розлучився зі своєю другою дружиною Лілією Реус і майже відразу ж закрутив новий роман з моделлю. Через це він зіткнувся з хейтом в мережі.

Довгий час бізнесмен не коментував своє особисте життя, проте хвиля критики настільки його захлеснула, що він не витримав і все ж висловився.

На своїй сторінці в Instagram він написав, що його минуле життя йому не подобалося, тому що його використовували і принижували. А з новою пасією він знайшов те, що шукав.

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"Слава Богу, я проживаю найчистіший період свого життя. На відміну від оточуючих, які мали погані звички і використовували мене, я вибрав спосіб побути на самоті, щоб побудувати справжнє життя, а не життя, яке принижує мене, як людину. Слава Богу, що в цей період я зустрів таку ж людину, як я", - написав Налчаджіоглу.

Також він попросив шанувальників припинити лізти в його особисте життя і критикувати його вибір.

Нагадаємо, бізнесмен Мурат Налчаджіоглу зовсім недавно розлучився зі своєю другою дружиною Лілією Реус. Жінка днями написала в соцмережі про цей розрив так: "У житті буває все". Більше коментувати і розповідати подробиці вона не стала. Сам Мурат натякав, що причиною розлучення став серйозний конфлікт.

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