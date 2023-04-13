Під роздачу потрапили Кошовий і Пікалов.

УПЦ МП звернулася в поліцію із заявою, що актори "Кварталу 95" Олександр Пікалов та Євген Кошовий у випуску шоу "Байрактар News" від 7 грудня 2022 року зневажливо висловлювалися про церкву та віру в Бога.

На сайті УПЦ МП повідомляється, що коміки також нібито пропагували фізичне насильство щодо священнослужителів УПЦ.

"...Пікалов Олександр Вікторович і Кошовий Євген Вікторович дозволили собі зневажливо висловитися не тільки про церкву, а й про віру в Бога як таку. Більше того, ці громадяни вдалися до пропаганди фізичного насильства щодо священнослужителів УПЦ, натякаючи на те, що це не коштуватиме їм більше 100 грн", - заявили в УПЦ МП.

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Відзначимо, у випуску програми "Байрактор News" Пікалов і Кошовий сказали, що добре було б мати відповідний прайс-лист.

"Плюнути у священика УПЦ МП - 20 грн, залишити "святе письмо" цвяхом на позашляховику - 50 грн, вдарити по лівій щоці і автоматично по правій – 100 грн", - говорили ведучі.

Відомо, що поліція вже почала розбиратися у цій справі.

Нагадаємо, співачку Мілу Нітіч втягнули в скандал навколо УПЦ МП. Член Політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Свобода" Юрій Кравчук розповів, що в селі Заставці "зібрали підписи" на підтримку того, щоб релігійна громада стала "незалежною". Він показав фото "документа", який нібито підтримали жителі громади. Втім, Кравчук зазначає, що підписи були підроблені, в тому числі і підпис Нітіч.

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