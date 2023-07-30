Як виявилося, такий захід дійсно обговорювався.

Сьогодні, 30 липня, стало відомо, що учасник талант-шоу "Україна має талант" Микита Прилуцький вимагав в українських артистів гроші за участь у благодійному концерті, який має відбутися в гольф-клубі "Оболонь".

У зв'язку з тим, що артист Олег Скрипка, якого Прилуцький назвав хедлайнером івенту, спростував своє відношення до цього заходу, УНІАН вирішив дізнатися, чи дійсно він має відбутися, або це просто шахрайська схема, щоб "вибити" з артистів грошей.

Журналіст УНІАН звернувся за коментарем в гольф-клуб "Оболонь", де йому повідомили, що такий івент дійсно запланований, проте ніяких точних дат поки немає. А ось про Прилуцького і про участь в ньому Олега Скрипки вони нічого не знають.

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"У нас дійсно планується благодійний захід, але поки без дат. Якщо у нас замовляють захід і платять гроші, то ми не завжди знаємо, хто є замовником. Про Микиту Прилуцького я вперше чую", - повідомила менеджер відділу продажів.

Скандал навколо "благодійного" концерту

Микита Прилуцький пропонував українським зіркам виступити на "благодійному" концерті, за участь в якому їм потрібно було заплатити по 500 доларів.

За його словами, виручені гроші повинні бути спрямовані на допомогу дітям з Бахмута, однак у розмові з журналістами він не зміг це підтвердити.

У команді Олега Скрипки, якого Прилуцький назвав хедлайнером цього заходу, вже встигли відреагувати. Прес-служба артиста повідомила, що вони вперше про це чують. Ні в якому подібному івенті вони участі ніколи не брали і брати не будуть. Більше того, команда Скрипки пригрозила Прилуцькому судом, якщо він продовжить займатися шахрайством.

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