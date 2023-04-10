Інцидент стався ще торік, але слідство почалося тільки в березні 2023-го.

Російські шахраї нажилися на незаконній продажі 4-кімнатної квартири в Москві, яка належала дочці української актриси Маргарити Крініциній - Жанні.

У правоохоронні органи звернулася дочка Жанни Крініциної і повідомила, що під час продажу квартири її мама перебувала за кордоном. Шахраї самі підробили підпис Жанни і вказали недостовірні паспортні дані.

"Надійшла заява від дочки 75-річної власниці квартири, розташованої в ЖК "Дубрівка", про те, що невідомі, підробивши підпис і вказавши її недостовірні паспортні дані, уклали фіктивний договір купівлі-продажу квартири загальною площею 155 кв. метрів, чим завдали збитків у розмірі 28 840 773 рубля (13 мільйонів гривень, - УНІАН)", – цитують росЗМІ слова джерела в правоохоронних органах.

Відео дня

В результаті заяви розпочато слідство. Варто відзначити, що Жанна Крініцина давно поїхала з Росії до Іспанії.

Нагадаємо, Жанна Крініцина - дочка української актриси Маргарити Крініциної і фронтовика Євгена Онопрієнка. Її мама прославилася завдяки ролі Проні Прокопівни у фільмі "За двома зайцями". Також вона знімалася в таких стрічках як "Жіночі радості і печалі", "Самотня жінка бажає познайомитися", "Стара фортеця" та інших.

Померла вона в 2005 році в Києві. Поховали актрису на Байковому кладовищі.

Нагадаємо, раніше шоумен Остапчук побував у будинку, який будував з екс-дружиною.

Вас також можуть зацікавити новини: