Це сталося в Харкові.

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук розповів, що у нього з письменником Сергієм Жаданом дуже близькі стосунки. Тісніше вони почали дружити після однієї небезпечної ситуації, коли Жадан врятував йому життя.

У МКЦ Жовтневий, де днями відсвяткували день народження Жадана, Вакарчук розповів, що той врятував його, коли він занадто близько підійшов до міни в Харкові, на Салтівці.

"Сергій стояв і стежив, щоб я випадково не став на протипіхотну міну, яка в цей момент була в метрі від моєї ноги. І це не жарт. Це правда. Ми тоді заїхали до харківської територіальної 127-ї бригади", - розповів Вакарчук.

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Він додав, що Жадан взяв плафон і поставив його наверх, щоб співак випадково не наступив на міну. Після цього вони стали по-справжньому близькими людьми.

Крім того, в день народження Жадана Вакарчук виконав пісню "Країна дітей", написану на вірші письменника. Вперше він її виконав у 2021 році в дуеті з Alyona Alyona.

Нагадаємо, раніше Вакарчук на тлі руїн у Донецькій області згадав покійного батька.

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