Кошти, зібрані в ході заходу, будуть спрямовані на допомогу Україні.

Латиська співачка Лайма Вайкуле, яка засудила кровожерну війну, розв'язану Путіним в Україні, цього року проведе в Юрмалі благодійний концерт. Захід відбудеться 30 липня. На ньому виступлять не тільки деякі російські артисти, які засудили війну, а й зірки світового рівня.

Так, в ЗМІ опублікували ймовірний список учасників заходу. Серед них Віра Брежнєва, яка до 24 лютого 2022 року виступала і жила в Росії, але після цієї дати покинула територію країни-агресора. Вона спочатку сортувала і грузила гуманітарну допомогу в Польщі, а потім заспівала українською.

Також на сцені можна буде побачити Андрія Макаревича. Лідер гурту "Машина часу" вже після початку повномасштабної війни бував в Україні. Він висловлювався на підтримку нашої країни, за що в Росії був визнаний "іноагентом".

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Приїде в Юрмалу і Сальвадор Собрал - португальський співак, який здобув перемогу на Євробаченні-2017 (проводилося в Україні, - ред).

Також відомо, що Вайкуле пропонувала виступити в Юрмалі і Земфірі, яка в РФ визнана "іноагентом", але та відмовилася.

Вартість квитків варіюється від 55 до 330 євро з людини. Понад половина квитків вже розкуплено.

Раніше УНІАН писав, що Вайкуле розповіла, де Ротару застала війна.

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