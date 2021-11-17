Володимир Бебешко відкрив завісу особистого життя.

Український продюсер Володимир Бебешко дав відверте інтерв'ю в програмі "ЖВЛ", в якому розповів подробиці свого життя, складні періоди і про скандал зі співачкою Тіною Кароль.

Про термін в колонії

Володимира Бебешка звинувачували в синдикаті. Правоохоронні органи були переконані, що він створив справжню мафію. В результаті продюсеру довелося відбувати покарання в колонії - п'ять років посиленого режиму. До слова, там же він і одружився. Дружина приходила до нього на побачення, але режим був суворий. Щоб не зійти з розуму у в'язниці, Бебешко писав музику. А за зразкову поведінку його відпустили через чотири роки.

Про розлучення з дружиною і нове кохання

Каменем спотикання у стосунках Бебешко зі співачкою Вікою Врадій став переїзд в Америку. Тоді подружжя розійшлося в думках на рахунок місця проживання, і Володимир повернувся до рідного Львова. До того ж крім творчості їх нічого не пов'язувало. Але пізніше він таки зустрів свою любов, співачку Сашу Беліну, яка в 1998 році подарувала йому первістка, дочку Євгенію.

Про харасмент

Продюсер також прокоментував звинувачення в харасменті на адресу Костянтина Меладзе. За його словами, Меладзе - порядна людина, і в студії звукозапису він ніколи не помічав за ним такої поведінки.

"Я не думаю, що Костянтин міг відкрито собі таке дозволити. Але що було поза студією - я не знаю", - розповів Бебешко.

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Якийсь час Володимир продюсував співачку Мілу Нітіч. Але пізніше зірка звинуватила продюсера в бездіяльності і зі скандалом пішла від нього.

"Вкладати в неї гроші не мало сенсу. Вона вважала, що вона молода і красива, і повинна бути модна. Я чекаю, коли вона це доведе", - додав Бебешко.

Також у нього був інцидент зі співачкою Тіною Кароль. Одного разу він вигнав її зі студії, тим самим зірвавши запис пісні "Намалюю тобі зорі".

"Вона там почала щось мимлити. А я їй сказав, щоб вона пішла додому і вивчила пісню. Кажу: "Я не можу слухати, що ти там співаєш". Вона образилася і пішла геть. Але вона досі це пам'ятає і ми над цим сміємося", - підсумував Володимир.

Про пенсію

Продюсер розповів і про розмір своєї пенсії. Виявляється, що щомісяця держава виплачує йому всього лише 1800 гривень.

Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва розповіла про те, як вибивалася з бідності, що їй дало раннє материнство і про сімейне життя з продюсером Костянтином Меладзе.

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Автор: Діана Могилєвич