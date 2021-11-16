Співачка розповіла кілька фактів про своє життя.

Популярна співачка Віра Брежнєва розговорилася в програмі "ЖВЛ". Зірка розповіла про те, як вибивалася з бідності, що їй дало раннє материнство і про сімейне життя з продюсером Костянтином Меладзе.

Про бідність

Віра Брежнєва пам'ятає часи, коли вона з трьома сестрами ділила одну жуйку. При цьому співачка впевнена, що це було круто, адже такі стосунки вони зберегли донині. Оскільки грошей у сім'ї було мало, Віра в 11 років пішла працювати. Всі зароблені гроші майбутня співачка віддавала батькам, тому що дуже хотіла їм допомогти.

Про смерть батька

Батько Віри Брежнєвої довго хворів на діабет. Через хворобу в 2014 році йому ампутували ногу, але вже через рік його життя обірвалося. У віці 61 року у Віктора Галушка зупинилося серце.

Читайте такожУ мережі "спалили" ймовірного переможця шоу "Холостячка" зі Златою Огнєвіч"Тато похований у Києві, і ми там його провідуємо. Я завжди мріяла, щоб тато, як в американських фільмах провів наречену до нареченого, але такі весілля я не святкувала", - сказала Брежнєва.

Про раннє материнство

Співачка вперше завагітніла в 19 років. За її словами, тоді вона думала, що абсолютно готова до раннього материнства. Тим більше і Віра, і її коханий дуже хотіли дитину.

"Я думаю, я була надмірно сувора зі своєю донькою Сонею. Нас тато виховував в строгості, і мені здавалося, що це правильний підхід. Але зараз вже з Сарою я не допускаю таких помилок", - розповіла співачка.

Про сімейне життя з Костянтином Меладзе

Віра Брежнєва переконує, що її життя з Костянтином Меладзе нічим не відрізняється від інших знаменитих пар.

"Ми нормальні люди, нормальна сім'я. Ми живемо, ходимо за продуктами, ходимо в ресторани, їздимо відпочивати. Але іноді ми не можемо дозволити собі відкритий прояв почуттів на публіці", - додала зірка.

Нагадаємо, раніше Меладзе подарував Брежнєвій на річницю весілля каблучку за 600 тисяч гривень.

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Автор: Діана Могилєвич