СолоХа вже показала немовля у соцмережах.

Відома українська співачка СолоХа (Тереза Балашова) вдруге стала матір'ю. Учора артистка показувала, як грає у теніс, а сьогодні зранку вона поділилася радісною новиною - на світ з'явилася її друга донька.

На своїй сторінці в Instagram СолоХа вже показала перші фото дитинки. Співачка радіє та не приховує свого щастя. Як вона назвала доньку - поки що залишається загадкою.

У Stories СолоХа також розповіла, що вона виступає виключно за грудне вигодовування. Співачка вже показала "перекус" своєї новонародженої доньки. Маленька дитина у рожевій кофтинці та світлій шапці мирно спала на руках у матері.

Відео дня

У коментарях фани привітали СолоХу з радісною подією. Вони бажають їй та маленькій донечці щастя та мирного неба. Також коментатори пишуть:

"Нехай щастить тобі, крихітко. Наші найщиріші вітання! Обіймаємо"

"Вітаю з народженням принцеси. Нехай доля її буде світлою та щасливою. Міцного здоров'я та солодких снів"

"Вітаю вас! Хай росте здорова і в мирній країні! Вона така красуня"

"Боже, яке щастя! Я вас вітаю, пані Солохо, міцного здоров'я вам і малечі"

"Ви - неймовірна. Щастя і здоров'я усій вашій родині".

Хто така співачка СолоХа

Тереза Балашова приховує інформацію про свого чоловіка та тримала у секреті свій вік. Втім, у 2022 році СолоХа усе ж зізналася, що відсвяткувала 35-річчя. Друга вагітність далася співачці нелегко. Вона розповідала, що пережила викидень. Втім, зірка не стала опускати руки та спробувала завагітніти ще раз.

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