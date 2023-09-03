Відома українська співачка СолоХа (Тереза Балашова) вдруге стала матір'ю. Учора артистка показувала, як грає у теніс, а сьогодні зранку вона поділилася радісною новиною - на світ з'явилася її друга донька.
На своїй сторінці в Instagram СолоХа вже показала перші фото дитинки. Співачка радіє та не приховує свого щастя. Як вона назвала доньку - поки що залишається загадкою.
У Stories СолоХа також розповіла, що вона виступає виключно за грудне вигодовування. Співачка вже показала "перекус" своєї новонародженої доньки. Маленька дитина у рожевій кофтинці та світлій шапці мирно спала на руках у матері.
У коментарях фани привітали СолоХу з радісною подією. Вони бажають їй та маленькій донечці щастя та мирного неба. Також коментатори пишуть:
- "Нехай щастить тобі, крихітко. Наші найщиріші вітання! Обіймаємо"
- "Вітаю з народженням принцеси. Нехай доля її буде світлою та щасливою. Міцного здоров'я та солодких снів"
- "Вітаю вас! Хай росте здорова і в мирній країні! Вона така красуня"
- "Боже, яке щастя! Я вас вітаю, пані Солохо, міцного здоров'я вам і малечі"
- "Ви - неймовірна. Щастя і здоров'я усій вашій родині".
Хто така співачка СолоХа
Тереза Балашова приховує інформацію про свого чоловіка та тримала у секреті свій вік. Втім, у 2022 році СолоХа усе ж зізналася, що відсвяткувала 35-річчя. Друга вагітність далася співачці нелегко. Вона розповідала, що пережила викидень. Втім, зірка не стала опускати руки та спробувала завагітніти ще раз.