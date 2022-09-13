При цьому він виступав у Криму і зазначив, що зараз готовий давати там концерти, якщо на це буде попит.

Відомий в Росії співак Сергій Пєнкін відповів, чи готовий він виступати на Донбасі. В інтерв'ю Ксенії Собчак він заявив, що зараз не готовий співати серед руйнувань.

"Мені важко там виступати буде. Тому що серед цих руйнувань, серед цих людей ... Ти приїжджаєш співати... Це трохи блюзнірство. Це буде дуже боляче", - пояснив Пєнкін.

Він додав, що його не приваблюють навіть ті нагороди, які поголовно дають російським артистам після їхнього візиту на окуповані території з концертами.

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Зазначимо, СБУ в 2015 році заборонила Сергію Пєнкіну відвідувати Україну. Тоді російський співак повинен бути давати концерти в Києві. Дана заборона була пов'язана з тим, що Пєнкін підтримав анексію Криму, а також дії окупантів на Донбасі. Сам співак в інтерв'ю Собчак зізнався, що виступав в анексованому Криму.

"Я - людина творча. Тому виступав там, куди запрошували", - прокоментував свої дії артист.

Нагадаємо, скандальний російський співак Пєнкін "під мухою" заснув на вуличній лавці, його обікрали на тисячі доларів.

Також УНІАН писав, що екс-"Ревізор" Абрамов перейшов на бік Росії.

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