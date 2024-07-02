Він також сказав, коли саме відправиться на службу.

Український комік, актор та засновник шоу "Леви на джипі" Андрій Лузан заявив про свою мобілізацію. Цю новину він вирішив повідомити під час прямого ефіру в соцмережі.

Виявляється, що 39-річний Лузан планує поповнити лави ЗСУ вже з 6 липня. Тому до початку своєї служби вирішив ще встигнути поїхати в концертний тур.

"Якщо чесно, закритий акаунт – єдине місце, де я казав про те, що мобілізуюся 6 липня. Я поїхав у тур, щоб просто, перед тим як мобілізуватися, кайфанути від України", - зазначив майбутній військовий.

Цікаво, що на початку цього року Лузан розповідав, що відчув сильний стрес через закон про мобілізацію та заборони на виїзд чоловікам. Але тоді йому допомогло заспокоїтися глибинне вивчення історичного контексту подібних ситуації та досвід минулих поколінь.

Що відомо про Андрія Лузана

Андрій Лузан народився в Києві. В самостійне життя окремо від батьків він пішов у 17 років. Довгий час чоловік здобував освіту терапевта, але вирішив не пов'язувати своє життя далі з медициною, а обрав творчість.

Його дебют у кіно відбувся у 2008 році з фільмом "Школа", який одразу приніс Лузану популярність.

З початку повномасштабного вторгнення Андрій разом з колегами активно допомагають військовим та працюють над створенням україномовного контенту.

Нагадаємо, нещодавно екс-чоловік Сніжани Єгорової - Антін Мухарський - відповів, чи готовий поповнити лави ЗСУ.

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