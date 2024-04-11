Лікувати Віктора Розового планують за кордоном.

Колишній учасник "Ліги сміху" Віктор Розовий, який захищає Україну у складі 3-ї ОШБр, отримав важке поранення на передовій. Про це повідомила його дружина Ольга.

Зазначається, що Розовий отримав складне осколкове поранення голови під час виконання бойового завдання. Понад два тижні він перебував у важкому стані.

"Ці два тижні медики та рідні робили все, щоб Вітя подолав період важкого стану. Він дуже вольовий, тому робить неймовірний успіх", – розповіла його дружина.

Відомо, що військовий був поранений 21 березня під час виконання бойового завдання. Наступного дня про це повідомили його рідним.

"Це дуже складна травма, і важко уявити, чого тільки коштувала евакуація. Дякую за швидкі рішення та надану допомогу бійцям другої та третьої роти протитанкового батальйону 3 ОШБр, і врятоване життя всім, хто віз Віктора ті понад 200 км", – зазначила дружина Розового.

Наразі він перебуває при свідомості та набирається сил для подальшої реабілітації. Лікувати Віктора Розового планують за кордоном.

Зірки на війні: інші новини

Захищаючи Україну, загинув відомий театральний актор і військовий Андрій Доманський. Він пішов на фронт добровольцем і перебував там від початку повномасштабного вторгнення.

Раніше стало відомо, що український письменник, фронтмен гурту "Жадан і Собаки" Сергій Жадан вирішив мобілізуватися. Він планує вступити до лав бригади Національної гвардії України "Хартія".

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