Брежнєва зачарувала шанувальників / фото instagram.com/ververa
Екс-солістка гурту "ВІА Гра" Віра Брежнєва похвалилася стильним луком з трендовими деталями ц цьому сезоні.Читайте також"Це точно кохання": Віра Брежнєва показала ніжне фото з Меладзе
Знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Поп-зірка одягалася в топ-бюстьє, а поверх нього накинула бомбер з металізованої бахроми.
Доповнила образ Брежнєва стильними сережками й нюдовим макіяжем, а також розпущеним волоссям.
Підписники у захваті від того, який вигляд має 38-річна артистка. Багато хто звернув увагу на її соковиті груди.
Брежнєва зачарувала шанувальників / фото instagram.com/ververa
Хто така Віра Брежнєва
- Віра Брежнєва (справжнє прізвище – Галушка) народилася 3 лютого 1982 року в Дніпропетровській області.
- Співачка була солісткою гурту "ВІА Гра" у 2003-2007 роках. Після відходу з колективу почала сольну кар'єру.
- Співачка одружена з продюсером Костянтином Меладзе з 2015 року.
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