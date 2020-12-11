Віра Брежнєва блиснула грудьми в спокусливому топі (фото)

Підписники в захваті від того, який вигляд має 38-річна артистка.

Екс-солістка гурту "ВІА Гра" Віра Брежнєва похвалилася стильним луком з трендовими деталями ц цьому сезоні.Читайте також"Це точно кохання": Віра Брежнєва показала ніжне фото з Меладзе Знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Поп-зірка одягалася в топ-бюстьє, а поверх нього накинула бомбер з металізованої бахроми. Доповнила образ Брежнєва стильними сережками й нюдовим макіяжем, а також розпущеним волоссям. Підписники у захваті від того, який вигляд має 38-річна артистка. Багато хто звернув увагу на її соковиті груди. Хто така Віра Брежнєва Віра Брежнєва (справжнє прізвище – Галушка) народилася 3 лютого 1982 року в Дніпропетровській області.

Співачка була солісткою гурту "ВІА Гра" у 2003-2007 роках. Після відходу з колективу почала сольну кар'єру.

Співачка одружена з продюсером Костянтином Меладзе з 2015 року. Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: Ольга Робейко

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