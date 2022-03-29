Телеведуча поспілкувалася з жителями різних регіонів, які через обстріли покинули свій будинок.

Телеведуча Леся Нікітюк виклала у себе в Instagram-блозі невеликі інтерв'ю, записані з біженцями з різних міст України-Києва, Харкова, Маріуполя та інших. З переселенцями з гарячих точок Нікітюк поспілкувалася в "Центрі прийому біженців", де та волонтерить.

"Стільки людей, стільки історій, стільки болю ... всього за місяць. Серце розривається щоразу, коли зустрічаємо сім'ї з гарячих точок в нашому "центрі прийому біженців". Одного разу пізно ввечері дівчата з кухні накривали стіл, бо люди приїхали пізно. Поставили свіжоспечений пиріг з яблуками - "шарлотку".

Жінка взяла шматок в руки, плаче і каже: "як же пахне домівкою". Ми не зможемо замінити людям домівку, але хоч на хвилинку їх туди перенесемо", - написала телеведуча під відео у своєму блозі.

"Вісім годин ми сиділи в підвалі. Нескінченно бахкало зверху, Гради летять, свистять, вибухає все навколо", - каже жінка, яка вимушено покинула свій будинок.

"Пряме попадання в дитячий садок ... в кухні стінка впала в будинку", - діляться спогадами про обстріли люди на відео.

Нагадаємо, Нікітюк опублікувала у своєму Instagram відео, на якому переспівала пісню "Сіла птаха", змінивши в ній слова. Так вона висміяла російську пропаганду і новини про "біологічну зброю" в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: