Співачка стверджує, що тих артистів Росії, які змовчали щодо вторгнення в Україну, більше немає у її всесвіті.

Українська співачка Оля Полякова назвала російських артистів, які відмовилися коментувати вторгнення Росії в Україну, боягузами та співучасниками.

До таких артистів немає жодних почуттів, розповіла співачка в інтерв'ю журналісту та засновнику видання "Гордон" Дмитру Гордону.

Артистка додала, що тих, хто змовчав, більше немає у її всесвіті.

"…Тому що це боягузи, це слабкодухість. Коли вбивають у сусідній країні дітей, коли їх уже сотні, тисячі загиблих мирних громадян, ти не можеш мовчати, ти маєш визначитися. А якщо ти ще й підтримуєш - як є ці нелюди просто, навіть не хочу називати їхніх прізвищ - вони просто співучасники кривавих злочинів", - заявила Полякова.

Співачка вважає, що тих, хто змовчав, також потрібно судити.

"…Не знаю як, але теж треба. Тому що підтримка цього режиму (режиму президента Росії Володимира Путіна - Ред.) - це співучасть", - сказала артистка.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. Війська РФ атакували військові об'єкти, а також будинки мирних людей, загинуло багато цивільних, зокрема, діти.

Низка російських артистів не засудили повномасштабну агресію РФ.

У середині квітня Оля Полякова поділилася, що після того, як Росія почала бомбити українські міста, жодна російська зірка не подзвонила їй та не написала.

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