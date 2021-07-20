Екс-учасниця відомого у минулому дуету "Алібі" відпочиває в Одесі та щедро ділиться своїми фото у купальнику.

Співачка Анна Завальська, вирушила у відпустку до Одеси. Зірка дуету "Алібі" вразила фанатів новими "пляжними" фото, на яких вона хвалиться сталевим пресом у червоному бікіні.

Нові світлини 39-річна Завальська опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Співачка показала струнку фігуру на фоні готелю, де вона зупинилася. Завальська написала, що вона не втрималася і "зрадила" своєму чорному купальнику, обрав замість нього червоний.

Екс-учасниця "Алібі" приголомшила користувачів мережі ідеальними формами свого тіла. У коментарях співачці пишуть тільки добрі та схвальні компліменти.

"Яка фігурка", "прес просто бомба", "це точно вогняне Алібі", "ви красуня", "купальник дуже пасує", "така маленька, така худенька" - фанати у захваті від сталевого преса співачки.

Дует "Алібі" - довідка УНІАН

Дует, який складався з двох сестер Анни та Ангеліни Завальських, проіснував понад 10 років ( з 2001 по 2012).

Сестри з 5 років виступали у фольклорному колективі "Струмочок". 1997 року закінчили музичну школу по класу скрипки. У 1998—2000 роках Аня та Ангеліна були солістками квартету "Капучіно".

6 квітня 2001 року з’явився проект "Алібі", який допомагав розкручувати Дмитро Клімашенко. Потім за продюсування дочок взявся їхній батько Олександр Завальський. Успіх гурту "Алібі" принесли композиції "Да или нет", "С чистого листа" і багато інших.

З 2012 року співачки майже не виступали, але у березні 2019 вони заявили про відродження дуету.

У лютому 2021 року сестри Завальські прийшли на сліпі прослуховування шоу "Голос країни". До них повернулися одразу 4 судді, але співачки не захотіли брати участь у проекті.

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Автор: Поліна Кузенко