Співачка сказала, що таким чином її дочка розвивається.

Українська співачка Оля Полякова відповіла хейтерам, які засудили її старшу дочку Машу за пісню з матюками.

Так, днями Маша виступила зі своєю рок-групою "ШВИ". Дівчина виконала пісню, в якій були слова "Мені пох*й на твої поради". Такий трек викликав хвилю хейту на адресу юної виконавиці. Тому зіркова мама вирішила захистити свою дитину і висловилася з цього приводу.

"Читаю коментарі під постом виступу Маші з її панк-рок-групою "ШВИ". Звичайно, розумію, що багатьох дуже сильно обурили мати. Не можу сказати, що я підтримую мати в піснях, але якби ви послухали, коли-небудь, поцікавилися музикою, яку слухають ваші діти, то ви б дуже здивувалися. Тому що, те, що робить Маша, це просто казочки для діток, у порівнянні з тим, що сьогодні слухає молодь. Вона розвивається в такому напрямку, це її право. Вона ще покаже вам, повірте", - сказала Оля Полякова.

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Автор: Діана Могилєвич