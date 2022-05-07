Лідер гурту "Океан Ельзи" просить підтримати петицію. Потрібен мільйон підписів.

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який після повномасштабного вторгнення РФ в Україну вступив до лав територіальної оборони, щоб захищати свою країну, зараз просить підтримки. Музикант звернувся до фанатів з проханням підписати петицію, адресовану ООН.

"Закликаємо організацію Об'єднаних націй і особливо Генерального секретаря ООН і регіональних лідерів з усього світу відновити засідання одинадцятої надзвичайної спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН для розгляду гуманітарної ситуації в м. Маріуполь, яка склалася у зв'язку з агресією проти України. Ми вимагаємо від Генеральної Асамблеї прийняти резолюцію, що зобов'язує Російську Федерацію, країну агресора, забезпечити евакуацію всіх осіб з "Азовсталі" на територію, підконтрольну українському уряду, або на територію третіх безпечних країн", - сказано в описі до петиції.

Вакарчук у відеозверненні уточнив, що ситуація в місті Маріуполь і на території заводу "Азовсталь" залишається дуже складною і небезпечною.

"Там залишаються сотні українських захисників, більшість з яких отримали поранення. А також цивільні-жінки, діти, які ховаються на заводі "Азовсталь". Їм терміново потрібна допомога", - сказав Вакарчук.

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