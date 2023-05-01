У 2022 році Борис переніс чергову операцію на голові.

Борис Корчевніков - російський пропагандист, який підтримав криваву війну в Україні. Кілька років тому глядачі помітили, що у чоловіка з'явилися якісь проблеми зі здоров'ям: він став повільно говорити, робити великі паузи між словами, а коли він слухав чиюсь розмову, було видно, наскільки він напружений.

Пізніше в неофіційних джерелах з'явилася інформація про те, що у Корчевнікова нібито онкологія. Зараз росЗМІ повідомили, що лікування та важка операція, яку пропагандист переніс минулого року, не дали бажаного результату.

На тлі хвороби у телеведучого змінилася міміка, а також погіршилася мова - тепер кожне слово дається йому дуже важко. Більш того, щоб хоч якось спілкуватися з оточуючим, Борис користується спеціальним приладом, схожим на слуховий апарат.

Відео дня

"Борису доводиться носити з собою пристрій, який розпізнає мову співрозмовника і виводить сказане ним на екран гаджета. Завдяки цьому чоловік спілкується не тільки з гостями студії свого шоу, а й зі знайомими", - повідомляють журналісти.

Хто такий Борис Корчевніков

Корчевніков - російський телеведучий і актор. Широкої популярності йому вдалося досягти завдяки серіалу "Кадети", а також програмі "Судьба человека".

Корчевніков відомий тим, що він підіграє російській пропаганді. Телеведучий з екранів віщає про те, що Путін - "великий лідер, який прийшов рятувати Україну". Знаменитість неодноразово бував на тимчасово окупованих територіях, підтримуючи загарбників і вбивць.

Раніше УНІАН писав, що пропагандист Борис Корчевніков зібрався до Києва.

Вас також можуть зацікавити новини: