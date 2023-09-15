Обранець ведучої служить у прифронтовій зоні.

Ведуча Марія Єфросиніна вперше розповіла, чим займається її чоловік-військовий Єгор Хромаєв. Вона не приховувала, що її обранець служить у ЗСУ, проте раніше не розкривала ніяких подробиць.

За це Єфросиніна почала отримувати негативні коментарі. Користувачі намагалися "підколоти" ведучу та писали, що її чоловік нібито не на війні. Тому вона вирішила прояснити цю ситуацію та в інтерв'ю для "РБК" дала чітку відповідь на питання хейтерів.

"Мій чоловік служить у 112-й бригаді, у прифронтовій зоні, вже понад рік. Він офіційно в ЗСУ. Свого часу він пішов добровольцем і ухвалив рішення офіційно оформитися в ЗСУ. На сьогоднішній день він вже командир бригади, у його підрозділі понад 100 людей. Вони займаються радіоелектронною боротьбою, БпЛА та дронами. Вони фізично, за рахунок технологій, знищують ворожі цілі. І я ним пишаюсь", - розповіла Єфросиніна.

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Вона зазначила, що їй було важливо поставити крапку у цьому питанні. Єфросиніна сподівається, що хейтери нарешті зможуть дати їй спокій.

Що відомо про чоловіка Єфросиніної

Вже багато років ведуча живе у шлюбі з Тимуром Хромаєвим. Він вирішив стати добровольцем після початку повномасштабної війни України з РФ. Увесь цей час чоловік служить, лише зрідка він бачиться з дружиною та дітьми.

Нещодавно Єфросиніна та Хромаєв мали святкувати 20-ту річницю весілля. Однак вони не змогли влаштувати свято, адже обранець ведучої на війні.

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