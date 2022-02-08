Попри сором співачка радіє своїм новим формам, які вона показала без корсета.

Українська співачка і блогерка Анна Трінчер, яка не так давно зробила операцію зі збільшення грудей, розповіла про проблеми через нову фігуру. Зірка зняла корсет і показала, як виглядають її нові форми, а також зізналася, що сильно цього соромиться.

У своєму Instagram Трінчер опублікувала відео, для якого вона приміряла купальник.

За словами співачки, вона рада, що зробила груди акуратного розміру. Деякі фанати дорікнули Трінчер в тому, що її нових форм нібито зовсім не видно. Але сама блогерка не вважає розмір своїх нових грудей занадто маленьким.

"Сьогодні я на пару хвилин одягла купальник і зрозуміла, що я соромлюся... не розумію, звідки у мене виникли ці почуття. Я ж завжди так мріяла зробити груди й ходити з розстібнутою сорочкою, а тепер потрібно звикнути до того, що ще одна частина твого тіла стала супер приваблива!", - зізналася Тринчер.

Попри проблеми через сором, співачка вважає себе щасливою. Вона з нетерпінням чекає моменту, коли їй вже не потрібно буде носити корсет. Тоді співачка зможе приміряти відверті сукні, топи й носити одяг без білизни.

Шанувальники прийшли в захват від відео, заради якого Трінчер зняла корсет. Фанати відзначили, що нові груди співачки мають чудовий вигляд у купальнику і їй точно не варто переживати через їх розмір.

Нагадаємо, нещодавно Тринчер вдарив її наречений. Він "зарядив" їй в ніс через невинний жарт.

Вас також можуть зацікавити новини: